Ари: «Играть за сборную России – это одна из моих целей»

Форвард "Краснодара" Ари не стал скрывать, что он хотел бы как можно скорее дебютировать в составе национальной сборной России.

– Примерно год назад вы подали документы на получение гражданства РФ. В какой стадии сегодня находится это ваше дело?

– Пока ничего конкретного не скажу, но надеюсь, что в итоге мой вопрос будет решен.

– Теоретически паспорт даст вам право сыграть за сборную России.

– Я бы не отказался от этой возможности. Больше скажу – это одна из моих целей. Но сначала нужно получить документы и соответствовать уровню сборной. Быть на этом уровне – хорошая цель, верно?

– До начала чемпионата мира, который пройдет в нашей стране, осталось меньше трех лет. Ваш новый контракт чуть длинней. Наверняка потенциальная возможность сыграть на мировом первенстве вас мотивирует.

– Да, но дело не только в этом. Я в принципе хотел бы сыграть когда-нибудь за Россию.

– Почему?

– Потому что это вторая страна, которую я могу назвать родной. Первая – Бразилия. Если я отработаю свой новый контракт, то проведу в России почти десять лет. Это много.