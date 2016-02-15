Дмитрий Черышев: «В эпизоде с голом и партнеры все сделали грамотно, и Денис»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, прокомментировал его решающий гол в игре с "Эспаньолом" (2:1).

"Для него это только второй матч в основном составе. Понятно, что требуется время для притирки: нужно привыкнуть к команде, к игровым особенностям, понять каждого из партнеров, адаптироваться под них. Соответственно и команда к новичку только-только притирается. Что в первом матче против "Бетиса", что во втором — эти шероховатости были заметны. Например, когда Денис открывался в зону, а ему не давали мяч, хотя логика развития атаки это диктовала.

Но в целом, думаю, все идет хорошо. По ходу матча Денис был заметен. Хорошо отрабатывал в обороне, активно участвовал в контратаках, три удара на его счету. Ну и победный гол, конечно. Интересный получился эпизод: и партнееры все сделали грамотно, и Денис. Прочитал развитие, вовремя ускорился, пошел на опережение и головой сыграл здорово", - сказал Дмитрий Черышев.