Овчинников: «Я против натурализации»

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников выступил против натурализации игроков для сборной России.

– Я против натурализации. Если абстрагироваться от того, что я тренер сборной – я против. Но не хочу и не собираюсь разжигать. У каждого свое мнение.

– Вы не первый, кто выступил против натурализации. Игроки сборной тоже по-разному относятся. К примеру, среди противников привлечения в сборную России легионеров – Дмитрий Тарасов.

– Я не поддерживаю ни тех, ни других. Просто отвечаю на вопрос, который вы задали мне – Сергею Овчинникову.

– Будем считать, озвучили свое мнение как гражданина, как личности.

– Если я против, это не означает, что мое мнение вообще должно учитываться и я пытаюсь на кого-то давить. Просто таково мое восприятие натурализации. Возможно, чего-то не могу понять или неправильно оцениваю, произнося такие вещи. А может, это мнение останется со мной навсегда.