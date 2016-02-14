«Милан» – «Дженоа». Смотреть онлайн

В 25 туре итальянской Серии А "Милан" на своем поле примет "Дженоа". Красно-черные уверенно подбираются к лидерам чемпионата и еврокубковой зоне. Генуэзцы же в последних матчах с трудом набирают очки, но своим соперникам легкой жизни совсем не дают.

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Начало встречи «Милан» – «Дженоа» в 14:30, не пропустите!