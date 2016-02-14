Сарри: «Поражение от «Ювентуса» может создать проблемы психологического плана»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри считает, что игра 25-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:1) была равной, но все решил случайный гол в концовке встречи.

«Это было тактическое противостояние между двумя командами, где все решилось благодаря несчастному случаю в концовке встречи.

Очень жаль проигрывать матч в таких условиях. Я не думаю, что будут большие последствия, но поражение может создать проблемы психологического плана. Думаю, факт, что мы в гостях на равных играли с «Ювентусом» говорит о том, что «Наполи» сильно прибавил. Мы хотим стать великой командой, поэтому не можем зависеть от несчастного случая», – сказал Сарри.