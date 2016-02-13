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    • Широков может впервые сыграть в футболке ЦСКА в матче с «Амкаром»

    Широков может впервые сыграть в футболке ЦСКА в матче с «Амкаром»

    Дебют новичка ЦСКА Романа Широкова в футболке армейского клуба может состояться в завтрашнем товарищеском поединке против «Амкара», начало которого запланировано на 18:00 (мск). Предположительно, уже сегодняшним вечером футболисты узнают, кому сколько времени будет отведено во встрече с пермяками.

    Напомним, контракт Широкова с красно-синими рассчитан до окончания текущего сезона с возможностью пролонгации. 34-летний игрок достался ЦСКА бесплатно, так как в прошлом месяце он расторг соглашение со «Спартаком», за который выступал с лета 2014-го года.

    Источник: Бобсоккер

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    13.02.2016 21:44
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    Комментарии (2)
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    CSKA №1
    1455389991
    Удачи!!!
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    ologreds
    1694996222
    numo457834
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