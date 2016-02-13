Зидан: «Скорость Роналду важна для команды»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча 24-го тура Примеры против "Атлетика" (4:2).

"Всегда случаются ошибки, над которыми нужно поработать, это меня не волнует. Мы готовы к матчу в среду. Сегодня самое главное, что мы выложились на поле полностью и победили. На протяжении 90 минут всегда бывают какие-нибудь трудности, но я счастлив", – сказал Зидан.

Также наставник мадридцев прокомментировал игру некоторых своих подопечных.

"Ковачич провел очень хороший матч, я доволен его выступлением. Я заменил его из-за усталости.

Скорость Криштиану Роналду важна для команды, и сегодня он был очень хорош".