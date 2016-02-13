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    • Руни: «Постараемся финишировать в четверке и выиграть Лигу Европы»

    Руни: «Постараемся финишировать в четверке и выиграть Лигу Европы»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о задачах команды на сезон, отметив, что «красные дьяволы» будут бороться за попадание в первую четверку АПЛ по итогам сезона, а также постараются выиграть Лигу Европы.

    «В нынешнем сезоне важно опять завоевать трофеи. Нам не удается это сделать на протяжении уже нескольких лет. У нас относительно новый коллектив, и мы обязаны выступать более успешно. Лига чемпионов несомненно очень важный турнир. Мы переживали из-за непопадания в плей-офф. Наша основная задача – попасть в первую четверку в АПЛ и добиться победы в Лиге Европы», – сказал Руни.

    Напомним, последний раз «МЮ» добивался победы в каком-либо турнире еще в эпоху Алекса Фергюсона в 2013-м году.

    Источник: Goal.com

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    13.02.2016 17:46
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    Комментарии (2)
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    Кукуха
    1455376461
    Ребят, ну вы, блин, даёте, сколько можно проигрывать?(
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    ologreds
    1694996224
    numo457805
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