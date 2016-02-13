«Боруссия» Д – «Ганновер». Смотреть онлайн

Сегодня пройдет матч 21-го тура Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» сыграет с аутсайдером чемпионата Германии "Ганновером". Напомним, что в первом круге сильнее были дортмундцы, которые обыграли красных со счетом 4:2.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречи субботы. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи в 17:30, не пропустите!