«Борнмут» – «Сток Сити». Смотреть онлайн

Сегодня в матче 26-го тура АПЛ "Борнмут" на своем поле сыграет с клубом "Сток Сити". В матче двух середняков английского футбола фаворитом выглядят гости, которые в текущем сезоне ведут борьбу за попадание в еврокубки.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка в 18:00, не пропустите!