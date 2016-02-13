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    • Галлиани: «Китайская Суперлига – самый богатый чемпионат прямо сейчас»

    Галлиани: «Китайская Суперлига – самый богатый чемпионат прямо сейчас»

    Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что главный тренер команды Синиша Михайлович имеет полую свободу в вопросе выбора игроков.

    "Милан" потерял на так много очков в матчах с лидерами чемпионата. Мы опережаем "Интер" и находимся на одном уровне с "Фиорентиной" и "Ромой".

    Тренер встречается с футболистами ежедневно на тренировках, так что ему видней, кто должен играть. Михайловичу нравится, что он может пользоваться полным доверием клуба в вопросе выбора атакующих футболистов", – сказал Галлиани.

    Также вице-президент миланцев рассказал, что клуб получил предложение по трансферу Луиса Адриано.

    "Мы получили много предложений из Китая по Адриано и другим игрокам. Китайский чемпионат – самый богатый в мире прямой сейчас".

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    13.02.2016 01:40
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