Зидан: «Нормально, что мадридцы не хотят видеть, как «Барселона» берет Кубок на «Бернабеу»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает естественным нежелание болельщиков клуба видеть финальный матч Кубка Испании с участием "Барселоны" на "Сантьяго Бернабеу".

"Это нормально, что фанаты "Реала" не хотят видеть, как "Барселона" выигрывает Кубок на "Бернабеу". Клубу предстоит решить, будет ли финальный матч сыгран на нашем стадионе, а меня волнует только предстоящая игра с "Атлетиком".

Меня не будет волновать, если "Барселона" выиграет Кубок на "Бернабеу". Я буду смотреть финал, потому что люблю футбол. Мне все равно, кто выиграет", – сказал Зидан.