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    Минасов: «Муслин не просто лжец, он еще и трус»

    Футбольный агент Арсен Минасов поделился своим мнением о высказываниях бывшего тренера "Краснодара" Славолюба Муслина.

    – Я давно знаю Муслина, очень долгое время считал его порядочным человеком и своим старшим товарищем, но после определенного момента, а это не связано с Олегом Самсоновым, стараюсь с ним не общаться.

    – Читали его высказывания в адрес футболиста?

    – Да, и мне очень жалко Муслина. Он не просто лжец, но еще и трус. У меня есть основания это говорить, и сам он это прекрасно знает.

    – Муслин не исключает, что подаст в суд.

    – Это его право, – сказал Минасов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.02.2016 19:21
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