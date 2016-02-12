Минасов: «Муслин не просто лжец, он еще и трус»

Футбольный агент Арсен Минасов поделился своим мнением о высказываниях бывшего тренера "Краснодара" Славолюба Муслина.

– Я давно знаю Муслина, очень долгое время считал его порядочным человеком и своим старшим товарищем, но после определенного момента, а это не связано с Олегом Самсоновым, стараюсь с ним не общаться.

– Читали его высказывания в адрес футболиста?

– Да, и мне очень жалко Муслина. Он не просто лжец, но еще и трус. У меня есть основания это говорить, и сам он это прекрасно знает.

– Муслин не исключает, что подаст в суд.

– Это его право, – сказал Минасов.