Муслин: «Сразу сказал Широкову, что ему место в топ-клубе»

Бывший главный тренер "Химок" Славолюб Муслин рассказал о том, какие впечатления у него остались от совместной работы с полузащитником Романом Широковым в период его игры в подмосковном клубе.

"Когда в "Химках" увидел Широкова на тренировке, то просто спросил у него: "Что ты делаешь в этой команде"? Он меня не понял, удивленно переспросил: "В каком смысле"? "В том, что твое место – это топ-клуб". Меня предупреждали, что у Широкова могу быть проблемы с дисциплиной, но ничего такого не было. Мы много разговаривали с Ромой. Я просил его играть увереннее, чаще бить, брать на себя. Жаль, что через полгода он ушел.

Удержать его было нереально. Роме нужен был клуб посильнее, и он такой нашел. Да и деньги другие нашел. Не знаю, что произошло у Широкова и "Спартака". Мне кажется, что по стилю Широков очень подходил "Спартаку". Возможно, даже больше, чем остальные игроки команды. Всегда говорил и еще раз скажу: Широков – лучший футболист России", - отметил Муслин.