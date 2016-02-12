Эмери – лучший тренер Примеры по итогам января

Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери, ранее работавший с московским "Спартаком", назван лучшим тренером испанской Примеры в январе.

В первом месяце 2016 года "Севилья" под руководством 44-летнего испанца одержала победы над "Атлетиком" (2:0), "Малагой" (2:1), "Леванте" (3:1), сыграла вничью с мадридским "Атлетико" (0:0) и уступила "Гранаде" (1:2). Всего за январь, таким образом, севильцы набрали 10 очков. На данный момент после 23 туров красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 37 баллов.