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    Зе Роберто завершит карьеру в конце года

    Полузащитник "Палмейраса" Зе Роберто заявил, что он завершит карьеру по окончании сезона.

    "Я мог завершить карьеру в прошлом году, но решил остаться еще на сезон, так как намерен помочь команде решить задачу на сезон. Это точно будет мой последний год", - сказал Зе Роберто.

    В минувшем сезоне 41-летний Зе Роберто провел за "Палмейрас" 49 матчей и забил 7 голов. Ранее играл за "Португезу", "Реал", "Фламенго", "Байер", "Баварию", "Сантос", "Гамбург", "Аль-Гарафу" и "Гремио". За сборную Бразилии сыграл 84 матча и забил 6 голов.

    Источник: Goal.com

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    12.02.2016 00:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      Igreks 12 февраля 2016, 10:21

      Класный игрок. Удачи на пенсии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 февраля 2016, 00:47

      Я уж думал он давно закончил

      0
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      ...
      Рейтинг: +191

      Yellow 91 > Asbjorn 12 февраля 2016, 08:49

      Я уж думал он давно сдох))), ахаха, шучу)))

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