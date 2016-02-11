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    • Гаджиев: «Не могу сказать, что Мищенко и Хурцидзе – игроки основы»

    Гаджиев: «Не могу сказать, что Мищенко и Хурцидзе – игроки основы»

    Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев рассказал о новичках команды полузащитниках Олеге Мищенко и Давиде Хурцидзе.

    "Эти ребята имеют определенные способности, у них есть качества, которые могут позволить им вырасти до игроков уровня российской Премьер-лиги. На сегодняшний день не могу сказать, что это игроки основного состава. Летом у нас была аналогичная ситуация, когда мы пригласили в клуб Джикию, Комолова и Зайцева. Тогда я говорил, что "Амкар" укрепил "скамейку", сохранив основной состав. Вспомните, что у нас много игроков выбывали из-за травм в первой части сезона, и нам с первого тура пришлось ввести в основу чуть ли не половину команды. В итоге примерно 10 футболистов выходили на поле из тех, которые до этого не играли на таком уровне. Что касается Хурцидзе и Мищенко, то один из них играет ближе к обороне, другой поближе к атаке.

    Зачем взяли Хурцидзе, если юридически он не может пока играть за "Амкар"? Мы подписали контракт с Хурцидзе по двум причинам: первая – его игровые качества, благодаря которым он может вырасти в футболиста уровня Премьер-лиги, вторая – экономическая. Какой-нибудь другой клуб с более крупными финансовыми возможностями мог бы и не взять этого футболиста. А "Амкар" взял, потому что игрок попадает к нам практически бесплатно и его зарплата будет минимальной. "Амкару" всегда нужно думать о том, кого кем можно заменить, потому что в каждый перерыв у кого-то заканчивается контракт. Мы надеемся, что Хурцидзе за это время прибавит как игрок. Опять же посмотрите на летнюю ситуацию, когда мы брали футболистов на скамейку, а они подтянулись до уровня основной команды", – сказал Гаджиев.

    Источник: ФК «Амкар»

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    11.02.2016 14:38
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
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    Грузинские игроки не отличаются особой самодисциплиной, вспомнить того же Джанашию, поэтому расчёт на то, что парень прибавит, подтянется и т.п. может оказаться пустой затеей, ага.
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