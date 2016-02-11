Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Камболов: «Кто не мечтает о Евро, тот зря занимается футболом»

    Камболов: «Кто не мечтает о Евро, тот зря занимается футболом»

    Защитник "Руина" Руслан Камболов рассказал о личных целях на оставшийся сезон.

    "Мы набрали ход. Начали действительно неудачно. Не знаю, в плюс ли нам сейчас пойдет эта пауза. Очень надеюсь, что скажется положительно и результат придет. Надо брать очки с первого тура. Первый матч у нас с "Кубанью". Думаю, что все видят, что нынешний чемпионат очень сложный. Здесь нет слабых и сильных. Да, может кто-то выше классом, но в отдельной игре любой может обыграть любого.

    Надеюсь, что окончательный переезд на "Казань Арену" поспособствует этому. Там у нас порой открывается второе дыхание. Дополнительный игрок у команды. Как ни крути, а это дает о себе знать. Думаю, что и соперник испытывает легкий дискомфорт на таком стадионе. А нас это заводит, мы где-то играем агрессивнее. Очень приятно, когда нас гонят болельщики.

    Личные цели? Мечтаю о Евро. Думаю, что тот, кто не мечтает, просто зря занимается футболом. Если команда на 15-м месте, но там реально выделяется игрок, если он супер, то почему его не вызвать в сборную? В первую очередь надо выигрывать с "Рубином". Играть на своем уровне, а там как сложится. Евро скоро. Очень хочется. Буду стремиться", – сказал Камболов.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2016 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Barsuk52
    1455192570
    в цвет
    Ответить
    MaS1KrE
    1455192975
    Руина :D
    Ответить
    ologreds
    1694996238
    numo457601
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+