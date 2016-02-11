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    Фернандес: «Все еще хочу выступать за Россию»

    Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес вновь высказал желание выступать за национальную команду России.

    "Мое желание выступать за сборную России не поменялось, я уже неоднократно говорил, что хорошо адаптировался в стране, меня отлично приняли. Мне очень нравится в России. Скажу больше – я ее полюбил.

    Будь у меня возможность получить паспорт и выступать за сборную, я бы обсудил эту возможность со всеми, и мы бы приняли самое правильное решение. Собственное мнение у меня есть, но я хочу, чтобы решение удовлетворило все стороны", – цитирует Фернандеса издание "Аргументы недели".

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2016 13:12
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1455193881
    Не надо лукавить, ага, твой российский паспорт нужен только ЦСКА.
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    ologreds
    1694996238
    numo457596
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