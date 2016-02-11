Фернандес: «Все еще хочу выступать за Россию»

Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес вновь высказал желание выступать за национальную команду России.

"Мое желание выступать за сборную России не поменялось, я уже неоднократно говорил, что хорошо адаптировался в стране, меня отлично приняли. Мне очень нравится в России. Скажу больше – я ее полюбил.



Будь у меня возможность получить паспорт и выступать за сборную, я бы обсудил эту возможность со всеми, и мы бы приняли самое правильное решение. Собственное мнение у меня есть, но я хочу, чтобы решение удовлетворило все стороны", – цитирует Фернандеса издание "Аргументы недели".