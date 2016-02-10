Фергюсон назвал имя лучшего тренера АПЛ

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон считает наставника "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино лучшим специалистом в АПЛ. Об этом рассказал член парламента Великобритании Дэвид Лэмми, который болеет за "Тоттенхэм".

"Я открою вам секрет. Около шести недель назад я сидел рядом с сэром Алексом Фергюсоном на обеде в поддержку массового футбола. Он сказал мне: "Думаю, у вас, ребята, лучший тренер в Премьер-лиге". Так сказал Алекс Фергюсон", – заявил Лэмми.

Ранее появлялась информация о том, что Покеттино рассматривается в качестве одного из претендентов на пост наставника "Манчестер Юнайтед" в случае увольнения Луи ван Гаала.