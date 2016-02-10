Ташуев: «Игнатьев сделал все, чтобы уйти из «Кубани»

Наставник «Кубани» Сергей Ташуев высказался на предмет перехода хавбека Владислава Игнатьева в «Локомотив». По словам специалиста, игрок приложил все усилия, чтобы покинуть краснодарский клуб.

«Игнатьев захотел играть в другом клубе и сделал все для этого. С начала подготовки к сезону у нас не было о нем информации.

Я рассчитываю на тех игроков, которые у меня есть. А Игнатьеву могу пожелать только удачи», — сказал Ташуев.

Напомним, сегодня Игнатьев поставил подпись под соглашением с «Локомотивом».