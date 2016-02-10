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    Ташуев: «Игнатьев сделал все, чтобы уйти из «Кубани»

    Наставник «Кубани» Сергей Ташуев высказался на предмет перехода хавбека Владислава Игнатьева в «Локомотив». По словам специалиста, игрок приложил все усилия, чтобы покинуть краснодарский клуб.

    «Игнатьев захотел играть в другом клубе и сделал все для этого. С начала подготовки к сезону у нас не было о нем информации.

    Я рассчитываю на тех игроков, которые у меня есть. А Игнатьеву могу пожелать только удачи», — сказал Ташуев.

    Напомним, сегодня Игнатьев поставил подпись под соглашением с «Локомотивом».

    Источник: Р-Спорт

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    10.02.2016 18:53
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