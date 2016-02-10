В борьбе за Гайтана «Зениту» предстоит конкурировать с «Атлетико» и «МЮ»

«Зенит», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» интересуются хавбеком «Бенфики» Николасом Гайтаном. Сообщается, что фаворитом в борьбе за аргентинца является английский клуб.

Согласно новому соглашению игрока с «орлами», подписанному в декабре прошлого года, отступные за него составляют 45 миллионов евро, и руководство лиссабонского клуба не собирается продавать Гайтана за меньшие деньги.

Напомним, недавно появилась информация, согласно которой у «Зенита» есть право на приобретение полузащитника за 20 миллионов евро.