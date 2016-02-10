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    • В борьбе за Гайтана «Зениту» предстоит конкурировать с «Атлетико» и «МЮ»

    В борьбе за Гайтана «Зениту» предстоит конкурировать с «Атлетико» и «МЮ»

    «Зенит», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» интересуются хавбеком «Бенфики» Николасом Гайтаном. Сообщается, что фаворитом в борьбе за аргентинца является английский клуб.

    Согласно новому соглашению игрока с «орлами», подписанному в декабре прошлого года, отступные за него составляют 45 миллионов евро, и руководство лиссабонского клуба не собирается продавать Гайтана за меньшие деньги.

    Напомним, недавно появилась информация, согласно которой у «Зенита» есть право на приобретение полузащитника за 20 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    10.02.2016 16:23
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    Комментарии (4)
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    KuPe4iK
    1455114303
    за 20 можно купить
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    kavtaz
    1455124535
    Система-то проста, ещё со школы известна: 20 пишем, 40 в уме...
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    ologreds
    1694996244
    numo457510
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