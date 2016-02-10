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    «Спартак» будет платить Мельгарехо 1,2 миллиона в год

    Зарплата новичка «Спартака» Лоренцо Мельгарехо составит 1,2 миллиона евро в год. Об этом рассказал близкий к футболисту источник. Кроме того, у «Кубани» осталась задолженность по зарплате перед парагвайцем, которую она обязуется погасить в кратчайшие сроки.

    «Мельгарехо будет зарабатывать в «Спартаке» порядка 1,2 млн евро по фиксированному курсу.

    Краснодарский клуб остался должен определенную сумму Мельгарехо. Не назвал бы ее крупной, но значительной она точно является. При переходе в «Спартак» между игроком и руководством «Кубани» был составлен документ, согласно которому руководство «Кубани» обязуется погасить все задолженности перед игроком в ближайшее время», – заявил источник.

    Напомним, срок контракта полузащитника со «Спартаком» составляет четыре с половиной года. В нынешней Премьер-лиге Мельгарехо принял участие в 16-ти встречах и забил восемь голов.

    Источник: ТАСС

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    10.02.2016 12:57
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    Комментарии (3)
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    алекс88
    1455099663
    Ну не такие уж и огромные деньги,в зените молодежка столько же получает
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    mgordeev
    1455100646
    Менеджменту браво!
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    ologreds
    1694996245
    numo457496
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