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    Ташуев: «Понимали, что матч будет трудным»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев рассказал о контрольном матче с "Уралом" (2:1).

    "Этот поединок был ожидаемо сложным. Против нас, во-первых, играл наш соперник по Премьер-лиге, крепкая сбитая команда с хорошим подбором исполнителей, во-вторых, на поле у нас вышли игроки, не восстановившиеся полностью после серьезных тренировочных нагрузок. Некоторые мышечные проблемы, чего опасались, по ходу встречи как раз и возникли у Кулика и Рабиу. Понимание того, что матч будет трудным, таким образом, у нас было.

    В первом тайме, между тем, мы имели преимущество, имели моменты, попали в перекладину, повели, наконец, в счете. Во втором тайме инициативу упустили в силу того, что "Урал" добавил оборотов за счет новых игроков, и нам тоже понадобились замены. Но тот же Концедалов, Зотов или Жураховский вчера отработали в игре, да и сегодня утром провели непростую тренировку, а потому подключили их в бой только после тщательной разминки.

    Хорошо также, что в этой встрече мы в полной мере проявили характер. Да и в ходе матча удачно играли в обороне, не дали сопернику создать много моментов, угрозы нашим воротам шли, главным образом, со стандартов. Сумели выдержать на должном уровне работоспособность, интенсивность, а в нужный момент еще и прибавили. В хорошей позиционной атаке, в конце концов, все завершилось отличным ударом в верхний угол нашего флангового защитника", – сказал Ташуев.

    Источник: ФК «Кубань»

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    10.02.2016 09:01
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