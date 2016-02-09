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    Суркис: «Динамо» не собирается продавать Ярмоленко»

    Президент киевского «Динамо« Игорь Суркис заявил, что он не планирует продавать нападающего Андрея Ярмоленко.

    «Ярмоленко нельзя купить так, как «Анжи» купил у «Шахтера» Виллиана, так как в контракте нет пункта о сумме отступных. С одной стороны, вроде неплохо, что за игрока можно выручить очень большие деньги, а с другой – терять накануне решающих матчей одного из ведущих исполнителей, наверное, не очень хорошо. Зная своего коллегу Ахметова, я с уверенностью могу сказать, что он ни за что бы не согласился накануне поединка с «Боруссией» продать Виллиана. Но, к сожалению для «Шахтера», такой пункт в контракте был.

    Я считаю, что никакого интереса к Ярмоленко пока нет. Интерес – это тогда, когда возможные покупатели сообщают о своем намерении клуб, где выступает игрок, который их интересует. Если наши люди хотят просмотреть кого-то, то мы звоним в клуб, просим встретиться, найти места на стадионе. Мы можем не персонифицировать, кто конкретно нас интересует, но клуб сообщим обязательно. У Ярмоленко контракт действующий еще на 2 с половиной года. Продавать его в ближайшее время мы не собираемся», – приводит слова Суркиса football24.ua.

    Ранее сообщалось, что интерес к Ярмоленко проявляют «Арсенал« и дортмундская «Боруссия«.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 23:15
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