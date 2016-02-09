Капитан сборной России Роман Широков перешел в ЦСКА.

Хавбек являлся свободным агентом и достался армейцам бесплатно. Футболист подписал с ЦСКА контракт до конца нынешнего сезона.

"Я очень счастлив вернуться домой, ведь это мой родной клуб, в котором меня воспитали! Ничуть не смущает краткосрочность контракта: если буду доказывать на поле, не сомневаюсь, что его продлят. Естественно, задача на ближайшие месяцы — помочь ПФК ЦСКА стать чемпионом России. Плюс не стоит забывать о Кубке", - сказал Широков.