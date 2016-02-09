Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Гендиректор «Краснодара»: «Покупать и продавать этой зимой больше никого не планируем»

    Гендиректор «Краснодара»: «Покупать и продавать этой зимой больше никого не планируем»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что комплектование команды в зимнее трансферное окно завершено.

    «В этом межсезонье мы трансферную кампанию закончили. Готовимся к Лиге Европы. На данный момент мы не планируем никого продавать.

    Конечно, нельзя ничего загадывать, все может быть, но вариант каких-то кадровых изменений очень маловероятен», — сказал Хашиг.

    Напомним, в период зимних дозаявок состав «горожан» пополнился полузащитником «Урала» Вячеславом Подберезкиным и вратарем «Браги» Станиславом Крицюком.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2016 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996249
    numo457420
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+