Гендиректор «Краснодара»: «Покупать и продавать этой зимой больше никого не планируем»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что комплектование команды в зимнее трансферное окно завершено.

«В этом межсезонье мы трансферную кампанию закончили. Готовимся к Лиге Европы. На данный момент мы не планируем никого продавать.

Конечно, нельзя ничего загадывать, все может быть, но вариант каких-то кадровых изменений очень маловероятен», — сказал Хашиг.

Напомним, в период зимних дозаявок состав «горожан» пополнился полузащитником «Урала» Вячеславом Подберезкиным и вратарем «Браги» Станиславом Крицюком.