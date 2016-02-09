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    Анчелотти: «Зидан имеет все, чтобы стать великим тренером»

    Бывший главный тренер "Реала" Карло Анчелотти считает, что руководство мадридцев приняло правильное решение, назначив Зинедина Зидана наставником команды.

    "Можно сказать, что у него нет опыта, но если никто не будет нанимать людей без опыта, то со временем работать будет некому.

    Зидан имеет все, чтобы стать великим тренером: у него есть харизма, великолепное знание футбола и знакомство с особенностями клуба. Он добьется успеха потому, что он личность, футболисты будут играть за него. Он постараается использовать лучшие качества каждого игрока", – сказал Анчелотти.

    Источник: Cadena Cope

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    09.02.2016 00:50
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