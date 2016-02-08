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    • Раньери: «Тренер должен строить команду на игровых качествах своих футболистов»

    Раньери: «Тренер должен строить команду на игровых качествах своих футболистов»

    Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рассказал о своих методах работы.

    "Когда я прибыл сюда в августе, я начал просматривать видео всех матчей прошлого сезона. Поговорив с игроками, я понял, что они боятся итальянской тактики.

    Они не выглядели убежденными, да и сам я таким не был. Я преклоняюсь перед теми, кто создает новые тактические системы, но я всегда думал, что самая важная вещь, которую должен делать хороший тренер – это строить команду на игровых качествах футболистов. Тат что я сказал своим игрокам, что доверяю им и не буду много говорить о тактике.

    Мои футболисты тренируются помногу, но не слишком часто. В Англии матчи проходят интенсивно и выжимают из людей все силы, нужно много времени на восстановление. Мы играем по субботам, а в воскресенье все свободны. В понедельник мы проводим легкие тренировки – такие, как в Италии.

    Во вторник – тяжелая тренировка, в среду – только отдых, в четверг – еще одно тяжелое занятие, в пятницу – подготовка к игре. Я слежу за тем, чтобы у игроков было хотя бы два дня отдыха от футбола на каждой неделе", – сказал Раньери.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.02.2016 20:00
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    Den_777
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