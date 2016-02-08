Билялетдинов: «Хотелось бы поработать в России»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о планах на будущее.

«Встречался с клубами и в январе, и в феврале. Куда попало идти не хочу – времени жалко. Те проекты, которые предлагают, на мой взгляд, недолговечны.

Предложения из-за рубежа тоже поступали, но там серьезных гарантий немного.

Хотелось бы поработать в России, хотя если будут достойные варианты за границей, отчего же не попробовать? Можно поэкспериментировать.

Работа в РФС? Я пока взял паузу с этой темой. До лета еще время есть, а дальше видно будет. Это работа футбольная, но в меньшей степени тренерская, скорее организационно-методическая», – сказал Билялетдинов.