Маротта не отпустит Аллегри в «Челси»

Директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта не собирается отпускать главного тренера команды Массимилиано Аллегри в "Челси".

Ранее появились слухи о том, что синие контактировали с Аллегри по поводу сотрудничества после окончания сезона.

"У нас есть особая связь с Аллегри. Сейчас команда в решающей фазе сезона, поэтому все обязаны сосредоточиться на задачах. Договоры даже не так важны, как связь между людьми. У Аллегри есть все условия, чтобы продолжать работу с «Ювентусом». Мы им довольны", – сказал он.