Кобелев: «Динамо» вряд ли удовлетворит финансовые аппетиты Широкова»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился, каким образом ведется трансферная политика клуба в зимнее окно. Кроме того, специалист заявил, что бело-голубые не смогут позволить себе пригласить в команду экс-хавбека «Спартака» Романа Широкова из-за его немалых требований по зарплате.

«У нас уже есть определенные наработки, а медлительность в подписании новичков связана с тщательным выбором по соотношению «цена-качество». Хотим взять игроков, у которых есть определенный уровень, и которых мы можем себе позволить подписать в финансовом плане. Думаем также и о перспективе, чтобы игрок в будущем приносил пользу. Есть очень много игроков, которые ходят по кругу в премьер-лиге, но это сейчас не наш путь. Хотим, чтобы на протяжении пяти-семи лет новичок приносил пользу «Динамо».

Не было ли желания попробовать выйти на Широкова? Со мной на эту тему никто не связывался, но я примерно представляю его запросы. Думаю, мы не вписываемся в эти рамки», – сказал Кобелев.