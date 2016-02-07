«Гамбург» – «Кельн». Смотреть онлайн

«Гамбург» проиграл четыре из пяти своих последних матчей в немецкой Бундеслиги. «Кельн», несмотря на отсутствие столь неприятной серии, является соседом черно-синих по турнирной таблице. Подобные матчи принято называть битвой за шесть очков.

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Начало матча «Гамбург» – «Кельн» в 17:30, не пропустите!