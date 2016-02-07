Смоллинг: «Гиггз созрел для должности главного тренера»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился мнением, что Райан Гиггз, ныне выполняющий функции помощника главного тренера «МЮ», в будущем может стать отличным специалистом.

«Знаете, это очень тяжело, когда ты находишься в раздевалке еще с теми парнями, которые были твоими партнерами по команде. Но он умеет отстраняться от этого, потому что сейчас он в числе тренеров. Безусловно, мы с ним продолжаем разговаривать и поддерживать отношения, но все теперь несколько по-другому. Он – тренер, а мы – игроки. И он четко разделяет эту границу.

Поверьте, Райан созрел для того, чтобы быть наставником команды. Если на тренировке он чем-то или кем-то недоволен, он даст об этом знать. Он умел донести причину своего негодования и во время карьеры игрока. Мог объяснить, что именно ты делаешь не так. У Райана есть все качества для того, чтобы быть отличным главным тренером», – отметил Смоллинг.