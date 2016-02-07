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    • Гвардиола: «В первом тайме мы не могли сделать несколько точных передач подряд»

    Гвардиола: «В первом тайме мы не могли сделать несколько точных передач подряд»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 20-го тура Бундеслиги против «Байера» (0:0).

    «В первом тайме у нас были проблемы с тем, чтобы сделать три, четыре или пять точных передач подряд. После перерыва мы проделали хорошую работу и были более последовательны. Дуглас Коста лучше играл на фланге, чем в центре. Киммих показал исключительно хорошую работу в центре обороны, у Кислинга и Чичарито не было никаких шансов. Он отлично справился, очень хвалю!», – сказал Гвардиола.

    Источник: ФК «Бавария»

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    07.02.2016 01:23
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