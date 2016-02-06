Пеллегрини: «Я не собираюсь сдаваться из-за неожиданного поражения»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение в матче 25-го тура АПЛ против «Лестера» (1:3).

«Не могу ни на что пожаловаться: «Лестер» играл лучше. Гол со стандарта, пропущенный на третьей минуте, очень повлиял на игру.

У нас были моменты, но матч был очень сложным. Я ожидал большего от стартового отрезка игры, потому что это очень важно, мы играли дома против лидера.

У нас многое впереди, например, Лига чемпионов, так что нужно принять этот опыт.

В розыгрыше еще 36 очков, ничего не решено. Для нас важно, чтобы игроки восстановились, а я не собираюсь сдаваться из-за неожиданного поражения. Мы должны продолжать бороться», – сказал Пеллегрини.