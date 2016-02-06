Раньери: «Это сумасшествие. Сумасшедшая Премьер-лига»

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери поделился впечатлениями после победы в матче 25-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" (3:1).

"Это сумасшествие. Сумасшедшая Премьер-лига. Хороший результат, футболисты сыграли отлично. Мы никогда ничего не боялись и хотели выиграть здесь.

Мы забили быстрый гол, после чего нелегко было поддерживать нужный уровень концентрации, но мы сумели это сделать, потому что уважаем "Манчестер Сити".

Мы приложили много усилий, и теперь игрокам важно восстановить потраченную энергию. Каждый матч мы играем, как последний. Теперь мы очень, очень уверены в себе, и нам нужно подумать об "Арсенале". Мы готовы бороться с ними", – сказал Раньери.