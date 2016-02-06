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    • Кечинов: «Краснодар» – идеальный вариант для Широкова, но там его не ждут»

    Кечинов: «Краснодар» – идеальный вариант для Широкова, но там его не ждут»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о будущем бывшего хавбека красно-белых Романа Широкова.

    – Широкова в ЦСКА видите?

    – Вряд ли он перейдет. На позиции Романа выступает Еременко. Дзагоев сейчас больше играет как опорник. Если Широков окажется в клубе, то он будет дублировать функции финского полузащитника. Получится примерно то же самое, что в «Спартаке» с Поповым.

    – Тогда куда же пойти капитану сборной?

    – Где-то он должен играть. За сборную ведь он выглядел прилично.

    – При этом многие специалисты говорят, что в «Спартаке» он не блистал.

    – Согласен. Что при Якине, что при Аленичеве. Может, не его команда. «Краснодар» был бы идеальным вариантом, но там Широкова не ждут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2016 15:12
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    Комментарии (5)
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    REDAT
    1454763741
    Не нуже он нам!!!!!!!!!!!!
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    Aztec58
    1454764513
    Пустое.
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    sochi-2013
    1454783100
    И сборная без него обойдется. Пусть дома сидит.
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    Krasnodar 123
    1454846447
    Рома, футбольную обувь на гвоздь вешай, а сам отдыхать на курорт с жинкой и детями! На кой тебе эти головняки -- без тебя большевики обойдутся!
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    ologreds
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    numo457086
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