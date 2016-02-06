Кечинов: «Краснодар» – идеальный вариант для Широкова, но там его не ждут»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о будущем бывшего хавбека красно-белых Романа Широкова.

– Широкова в ЦСКА видите?

– Вряд ли он перейдет. На позиции Романа выступает Еременко. Дзагоев сейчас больше играет как опорник. Если Широков окажется в клубе, то он будет дублировать функции финского полузащитника. Получится примерно то же самое, что в «Спартаке» с Поповым.

– Тогда куда же пойти капитану сборной?

– Где-то он должен играть. За сборную ведь он выглядел прилично.

– При этом многие специалисты говорят, что в «Спартаке» он не блистал.

– Согласен. Что при Якине, что при Аленичеве. Может, не его команда. «Краснодар» был бы идеальным вариантом, но там Широкова не ждут.