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    Попов: «Мельгарехо – отличный игрок»

    Хавбек «Спартака» Ивелин Попов отметил, что был бы рад возможному переходу полузащитника «Кубани» Лоренцо Мельгарехо в московский клуб. По мнению игрока красно-белых, парагваец является отличным игроком. Напомним, до начала нынешнего сезона болгарский игрок являлся одноклубником Мельгарехо.

    «Мельгарехо – это вопрос в компетенции селекционного отдела. Я не в курсе хода переговоров. Только в медиа черпаю информацию. Пишут и про «Спартак», и про «Локомотив», но пока Лоренцо нигде. Надеюсь, в ближайшее время эта история завершится, и Мельгарехо будет играть. Хорошо, если в «Спартаке». Он отличный игрок.

    Какой он человек? Спокойный, вежливый. Очень хорошая семья у него. Приятные люди», – отметил Попов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.02.2016 12:09
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Aztec58
    1454756401
    Пусть отличный игрок помогает Кубани, ага.
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    ologreds
    1694996272
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