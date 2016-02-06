Попов: «Мельгарехо – отличный игрок»

Хавбек «Спартака» Ивелин Попов отметил, что был бы рад возможному переходу полузащитника «Кубани» Лоренцо Мельгарехо в московский клуб. По мнению игрока красно-белых, парагваец является отличным игроком. Напомним, до начала нынешнего сезона болгарский игрок являлся одноклубником Мельгарехо.

«Мельгарехо – это вопрос в компетенции селекционного отдела. Я не в курсе хода переговоров. Только в медиа черпаю информацию. Пишут и про «Спартак», и про «Локомотив», но пока Лоренцо нигде. Надеюсь, в ближайшее время эта история завершится, и Мельгарехо будет играть. Хорошо, если в «Спартаке». Он отличный игрок.

Какой он человек? Спокойный, вежливый. Очень хорошая семья у него. Приятные люди», – отметил Попов.