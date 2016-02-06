Романцев: «Бавария» не просто так пригласила Таски»

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев выразил свою точку зрения касательно трансфера защитника красно-белых Сердара Таски в «Баварию».

– Отъезд Таски в саму «Баварию» удивил?

– В свое время я так же не понял продажу Видича в «Манчестер Юнайтед». Прекрасный был защитник и свой уровень в Европе подтвердил. Недавно закончил карьеру, к сожалению. Таски тоже хороший футболист. Сейчас непросто найти квалифицированного центрального защитника. «Бавария» не просто так Таски взяла, немцы редко допускают промашки. Значит, они рассмотрели в нем перспективу. Правда, не уверен, что Сердар будет попадать в стартовый состав. Просто стабильно выступать на своем уровне уже недостаточно – придется постоянно прыгать выше головы.

Возможно, деньги, вырученные за Таски, нужны для приобретения других исполнителей. В принципе, мы можем гордиться тем, что из не самой лучшей пока в России команды игрок переходит в такой клуб как «Бавария». Это делает честь нашему чемпионату.

Топ-клубы просто так футболистов не покупают. Для меня была непонятна ситуация, когда «Зенит» забрал ведущих игроков у «Рубина». Вместо того чтобы самим вырасти над «Рубином», они «Рубин» опустили. Такой вариант тоже приемлем, но мне он не по душе.