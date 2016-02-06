Эррера: «МЮ» выиграет от прихода Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера выразил мнение, что его клубу может пойти на пользу приход Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера «Манчестер Сити».

«Для нас я вижу в этом позитив. Нам будет лучше. Исторически «Сити» всегда был ниже «Юнайтед», и это давало им психологическое преимущество. С Пепом и многомиллионными тратами, думаю, на них будет больше давления. Фанаты ждут многого: победы в чемпионате с отрывом в десять очков, выхода в финал Лиги чемпионов… Пеп кажется феноменом. Мне всегда нравилось смотреть игры его команд, но в «Сити» ожидания будут очень большими», – сказал Эррера.