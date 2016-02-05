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    • Маурисио: «Не исключаю, что придется выбирать между сборной России и Бразилии»

    Маурисио: «Не исключаю, что придется выбирать между сборной России и Бразилии»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио заявил, что не исключает того факта, что ему придется выбирать между сборной России и Бразилии.

    – Российский паспорт – это самоцель? В сборную Бразилии не надеетесь попасть?

    – Я очень хочу попасть на чемпионат мира, я мог бы этого добиться. Все футболисты в «Зените» играют за сборные, и легионеры, и русские. Мне нужно работать, сделать шаг вперед, сыграть в Лиге чемпионов. И тогда, быть может, на меня обратят внимание и тренеры сборной Бразилии. Но для этого именно команда должна добиваться успехов. Сначала – клуб, потом – Маурисио. Если я играю хорошо, и в том числе благодаря этому выигрывает команда – все возможно.

    – То есть, не исключаете для себя, что выбирать придется между Россией и Бразилией?!

    – Да-да.

    – И каким был бы выбор?

    – Пока рано об этом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.02.2016 15:05
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1454687212
    Блин, пора заканчивать эту комедию с фиктивной натурализацией.
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    ologreds
    1694996277
    numo456973
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