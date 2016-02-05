Фернандес: «Выступать за сборную России? Этот вопрос нужно взвешивать»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что не исключает возможности получить российский паспорт и выступать за сборную России.

– Сообщалось, что вы хотите выступать за сборную России.

– Этот вопрос нужно взвешивать. Это очень серьезное решение, к нему надо подходить внимательно. Я на эту тему разговаривал с Романом Бабаевым, Олегом Яровинским. Наверное, вновь вернусь к этим разговорам, желание у меня остается. Но повторюсь, надо к этой теме подходить очень внимательно. Нужно понимать, как будет лучше для сборной России, ЦСКА, меня, чтобы не ошибиться. Но и нужно понимать, примут ли меня футболисты и болельщики. Очень важно, чтобы все сказали да.

– Увидеть вас в майке сборной России на чемпионате мира-2018 – это пока невозможное?

– Это не является невозможным. Это сложный процесс. Необходимо двигаться очень аккуратно.