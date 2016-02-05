Мозес: «Помог Эменике с решением перебраться в Лондон»

Нападающий «Вест Хэма» Виктор Мозес выразил свою радость тем, что его одноклубник по национальной сборной Нигерии Эммануэль Эменике выбрал лондонский клуб.

«За сборную Нигерии я отыграл с ним игр 20. Он был в сборной, когда я туда только пришел, и мы выиграли африканский кубок наций, где он был лучшим бомбардиром.

Я рад, что он перешел в «Вест Хэм», и теперь я постараюсь, чтобы Эммануэль чувствовал себя, как дома.

Он звонил мне и рассказывал об интересе клуба. Я сказал: «Приезжай и играй в Премьер-лиге. «Вест Хэм» – семейный клуб, тут все дружелюбны, у нас хороший тренер, а люди очень доброжелательны.

«Его лучшие качества? Он быстрый и мощный. В стане «супер орлов» мы зовем его «здоровяком», – цитирует Мозеса leadership.ng.