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    • Ярмоленко: «Лучше играть в условном «Эвертоне», чем сидеть на скамейке в «Барселоне»

    Ярмоленко: «Лучше играть в условном «Эвертоне», чем сидеть на скамейке в «Барселоне»

    Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в интервью dynamo.kiev.ua рассказал о том, какой иностранный язык он изучает, а также о том, какой европейский чемпионат ему импонирует больше всего.

    — Вы готовитесь к отъезду за границу. Какой-нибудь иностранный язык изучаете?

    — До недавнего момента я изучал английский. Но в сентябре у меня родился второй сын, и элементарно пропало время. Но после окончания вторых сборов планирую вернуться к курсам. Мне это интересно, тем более, английский мне вроде дается. Изучаю язык для себя, а не как подготовку к чемпионату Англии. Я часто бываю за границей и не люблю, когда бекают и мекают. Хочу нормально изъясняться.

    — Какой чемпионат, считаете, лучше вам подходит?

    — В любом чемпионате есть хорошие команды, но как чемпионат мне импонирует больше английская Премьер-лига. У них динамичный футбол, много опасных моментов и голов. Но это я рассуждаю как болельщик, а не как футболист, который хочет играть только в Англии.

    — Что лучше: иметь гарантированное место в основе условного «Эвертона» или перебиваться выходами на замену в «Барселоне»?

    — Лучше играть в условном «Эвертоне». Конечно, можно поехать в «Барселону», сделать крутое селфи с Месси, выставить фото в инстаграм, набрать миллион лайков и быть довольным собой. Но я не из этих. Для меня очень важна игровая практика. Если я не буду дважды в неделю играть, мне некуда будет выплескивать эмоции и энергию. Мои родные сойдут с ума. Если я играю, на следующий день я спокоен и всем улыбаюсь. Если по каким-то причинам я пропустил игру и лежу дома, я тут же нарываюсь на ссору, которую сам себе надумываю. Вот такой противный у меня характер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2016 23:14
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    Комментарии (4)
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    Igreks
    1454658422
    Ярмола красава
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    С-Пб on-line
    1454660637
    Опять этот пиз дабол хохлятс кий!!! Не позовут тебя в Барсу - покрышками и блевотнёй бандеровской провонял!
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    ologreds
    1694996281
    numo456920
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