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    • Аршавин: «Предложения уже есть, но сначала надо полностью закрыть историю с «Кубанью»

    Аршавин: «Предложения уже есть, но сначала надо полностью закрыть историю с «Кубанью»

    Полузащитник Андрей Аршавин, расторгнувший контракт с «Кубанью», рассказал о том, что варианты продолжения карьеры у него уже имеются.

    — Вы до сих пор в Краснодаре?

    — Да, жду, когда все отношения с клубом будут окончательно закрыты.

    — Чем при этом занимаетесь?

    — Поддерживаю форму и отвечаю на участившиеся звонки.

    — От агентов?

    — И от них тоже.

    — Значит, есть уже предложения по продолжению карьеры?

    — Есть, но пока что-то конкретное говорить рано, тем более, что сначала надо полностью закрыть историю с «Кубанью», а потом уже думать о другом клубе.

    Источник: Спортфакт

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    04.02.2016 21:28
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    шеффилд таун
    1454618753
    Да!!! Печально! Уйдёт Аршавин ,а за ним великая эпоха Российского футбола!!! Талантливый безусловно,для нынешнего отрезка футбола!!! Может ещё и поиграет!
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    bacardi023
    1454621100
    да ты крутой Андрюша, скорее тебя ждет 3 дивизион Казахстана. Карагандинский Каракум. ..
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    grand-igor
    1454627629
    в китай
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    FC LD
    1454648332
    Ничто не вечно. Спасибо Андрей за игру!
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    REDWHITE_
    1454652173
    Обратно в зенит)))) аха-ха
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    Рулон Обоев
    1454652964
    Полузащитник Андрей Аршавин, расторгнувший контракт с "Кубанью", рассказал о том, что варианты продолжения карьеры у него уже имеются. — Вы до сих пор в Краснодаре? — Да, жду, когда появятся билеты на поезд до Москвы. — Чем при этом занимаетесь? — Поддерживаю форму и отвечаю на участившиеся звонки. — От коллекторов? — И от них тоже. — Пришлось взять деньги в кредит? — Да, в прошлом месяце разбил телефон, поэтому взял в кредит небольшую сумму денег на покупку нового, которая спустя некоторое время вылилась в кругленькую цифру. Теперь вот расхлёбываю.
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    ologreds
    1694996282
    numo456913
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