Аршавин: «Предложения уже есть, но сначала надо полностью закрыть историю с «Кубанью»

Полузащитник Андрей Аршавин, расторгнувший контракт с «Кубанью», рассказал о том, что варианты продолжения карьеры у него уже имеются.

— Вы до сих пор в Краснодаре?

— Да, жду, когда все отношения с клубом будут окончательно закрыты.

— Чем при этом занимаетесь?

— Поддерживаю форму и отвечаю на участившиеся звонки.

— От агентов?

— И от них тоже.

— Значит, есть уже предложения по продолжению карьеры?

— Есть, но пока что-то конкретное говорить рано, тем более, что сначала надо полностью закрыть историю с «Кубанью», а потом уже думать о другом клубе.