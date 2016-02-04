Генич: «В дебютном матче Черышев получил «-4»

Телекомментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился своем мнением об игре полузащитника Дениса Черышева, дебютировавшего за "Валенсию".

"Черышев вышел на левый фланг атаки и удостоился сумасшедшей овации трибун. По-моему, последний раз "Камп Ноу" так аплодировал русским в 92-м году, когда "Барселону" разрывал московский ЦСКА, разыгрывая комбинации пятками. Ну, или когда за каталонский клуб выступал Игорь Корнеев. Но больше, чем Черышеву, вчера рукоплескали только Суаресу или Месси, забившим семь голов на двоих.

Если брать североамериканскую модель подсчета, то Черышев в дебютном матче получил "-4": вышел на замену при счете 0:3, а ушел при 0:7. Чем-то особенным футболист не запомнился. Минут 15-20 он, такое ощущение, вообще не понимал, что происходит: крутил головой, но с мячом встречался очень редко. Затем Черышев несколько раз обострил игру и даже забил гол (правда, из офсайда), а также получил желтую карточку за фол против Арды Турана. По результату же дебют Черышева напомнил первый матч Гедрюса Арлаускиса за "Эспаньол" на "Сантьяго Бернабеу", когда уже к 16-й минуте литовский голкипер получил три мяча в свои ворота", - сказал Генич.