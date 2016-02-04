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    Григорий Иванов: «Разочарован решением Ерохина»

    Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что его разочаровал полузащитник Александр Ерохин, перешедший в «Ростов».

    «Ну что поделать… Отпустили Ерохина в «Ростов», пока бесплатно, но потом получим какие-то проценты. Честно говоря, думал, что он поедет с нами на сборы. Договаривались вроде об одном, а вышло другое.

    Футболист принял такое решение. Что ж, это его жизнь. Признаюсь, разочарован. С другой стороны, зачем нам нужен в команде игрок, у которого глаза не горят? Он же будет тренироваться из-под палки. Такие вот дела… Ничего, жизнь продолжается. Желаем ему в «Ростове» удачи!» – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2016 14:13
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Aztec58
    1454598446
    Вот! А ты хотел бабла с Ростова срубить.
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    Alek7183
    1454598901
    Да мог бы доиграть сезон в Урале.(
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    Black Giz
    1454683324
    А некоторое время назад в грудь себя бил что Ерохин в Урале и т.д. и т.п.
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    ologreds
    1694996284
    numo456879
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