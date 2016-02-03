Котуньо: «Опекать Халка – большая ответственность»

Уругвайский защитник "Рубина" Гильерме Котуньо рассказал о том, на какой позиции в Казани ему играть наиболее комфортно.

"Моя родная позиция – левый крайний защитник и на ней мне играть наиболее комфортно. Но тренерам виднее, где меня использовать. Я стараюсь быть полезным на любой позиции, где бы меня не поставили. Для меня нет проблем сыграть центрального защитника, я готов.

Против "Зенита" я действительно играл в центре защиты и пришлось опекать Халка. Это была большая ответственность. Я старался выполнить задание максимально хорошо и думаю, что у меня получилось его сдерживать", – рассказал Котуньо.

В текущем сезоне Котуньо провел 13 матчей в Премьер-лиге, в которых отметился одной голевой передачей.