Венгер: «Я не знаю, почему вы говорите о «старом добром «Арсенале»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:0).

"Мы были энергичны и создавали моменты, так что я не могу винить команду. Дело не только в удаче – я не слишком верю в удачу. Мы чувствуем себя разочарованными и виноватыми. В таких матчах нужно пользоваться моментами – они у нас были, но вратарь соперников справился. Всегда думаешь, что сумеешь забить, несмотря на хорошую игру оппонентов. У нас были моменты, и все выглядело так, что гол будет. Но иногда проигрываешь и такие матчи.

Я не знаю, почему вы говорите о "старом добром "Арсенале", когда мы теряем очки в важных матчах. На протяжении 20 лет мы находились на вершине АПЛ. Сейчас мы потеряли очки, но должны продолжать сражаться и верить", – сказал Венгер.